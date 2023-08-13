Бойцы из Оренбургской области пообщались с близкими по телемосту

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Телемост между военнослужащими Центрального военного округа и их родственниками в Оренбургской области состоялся в зоне спецоперации. В ходе онлайн общения военнослужащие увиделись со своими близкими передали им приветы. Жены и дети адресовали своим защитникам теплые слова поддержки и надежды на их скорейшее возвращение домой. Военнослужащие, в свою очередь, были очень рады увидеть близких, а многие узнали, как обстоят их домашние дела и что их очень ждут дома.

Кроме родственников, в мероприятии приняли участие военнослужащие по призыву одной из воинских частей в Оренбургской области. Участники спецоперации поделились с молодыми ребятами боевым опытом и рассказали о героях-земляках, которые были удостоены высоких государственных наград.

«Сегодня мы провели необычный телемост. Это была встреча с военнослужащими по призыву, членами семей военнослужащих, женсоветом и ветеранами военной службы. Мы рассказали ребятам о нашем соединении, о тех, кто выполняет боевую задачу. Думаю, что сегодняшний телемост удался. Прозвучали песни, стихи, мы рассказали про наших героев, которые исполняют свой воинский долг», - рассказал военнослужащий ЦВО с позывным «Шум».

Ранее в зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Центрального военного округа и их родными из Свердловской области. Во время встречи близкие военнослужащих благодарили их за проявляемые отвагу и мужество при исполнении боевых задач. Матери и супруги бойцов напомнили, что любят и ждут их возвращения домой. Женщины рассказали о своей жизни и поделились с воинами последними новостями.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.