Армия Армия Армия

Бойцы ЦВО пообщались по телемосту со своими близкими в Свердловской области

05:00 25.06.2023
Женщины напомнили, что ждут возвращения бойцов домой, и поблагодарили их за отвагу и мужество.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Телемост между военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) и их родными из Свердловской области состоялся в зоне проведения спецоперации.

Выполняющие задачи в зоне боевых действий защитники смогли увидеться и поговорить со своими родственниками. Такая встреча - это очень радостное событие, даже в онлайн-формате. 

Во время встречи близкие военнослужащих благодарили их за проявляемые отвагу и мужество при исполнении боевых задач. Матери и супруги бойцов напомнили, что любят и ждут их возвращения домой. Женщины рассказали о своей жизни и поделились с воинами последними новостями.

© Минобороны РФ

В свою очередь, военнослужащие рассказали, что они всем обеспечены, ни в чем не нуждаются и что у них все хорошо. Заверили своих близких, что победа будет за российской армией, а они в скором времени вернутся домой.

«Сегодня у нас в прямом эфире телемост - Екатеринбург и зона специальной военной операции. Здесь, на нашей стороне находятся семьи военнослужащих, по ту сторону экрана находятся военнослужащие нашего полка. Сегодня они встретились для того, чтобы пообщаться в живом эфире», - сообщила военнослужащая ЦВО Ольга.

Она добавила, что подобные мероприятия проводятся «довольно часто - раза два в месяц: когда ребята бывают готовы, когда они выходят на отдых».

Организуемые связистами и командным составом ЦВО телемосты позволяют и военнослужащим чувствовать поддержку и поднимать свой боевой дух, а их родным и близким людям быть уверенными в скорейшем возвращении своих защитников домой.

Ранее телемост между военнослужащими Центрального военного округа и их родными из Свердловской области состоялся в честь Дня России.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:29 В стране и мире
Видео
Губернатор Голубев заявил о выходе колонны ЧВК «Вагнер» из Ростова
23:20 В стране и мире
Песков: режим КТО будет отменен в самое ближайшее время
22:57 В стране и мире
Песков заявил, что нового обращения Путина в ближайшее время не планируется
22:51 В стране и мире
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
22:38 В стране и мире
Глава Липецкой области Артамонов сообщил о начале отмены введенных ограничений
Популярное
В США при обрушении железнодорожного моста в реку упали вагоны с нефтепродуктами
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Песков назвал гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, слово президента России
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
В мэрии сообщили, что 26 июня остается нерабочим днем в Москве
Видео
Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться и не играть на руку противнику
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.