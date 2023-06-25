Бойцы ЦВО пообщались по телемосту со своими близкими в Свердловской области

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В свою очередь, военнослужащие рассказали, что они всем обеспечены, ни в чем не нуждаются и что у них все хорошо. Заверили своих близких, что победа будет за российской армией, а они в скором времени вернутся домой.

«Сегодня у нас в прямом эфире телемост - Екатеринбург и зона специальной военной операции. Здесь, на нашей стороне находятся семьи военнослужащих, по ту сторону экрана находятся военнослужащие нашего полка. Сегодня они встретились для того, чтобы пообщаться в живом эфире», - сообщила военнослужащая ЦВО Ольга.

Она добавила, что подобные мероприятия проводятся «довольно часто - раза два в месяц: когда ребята бывают готовы, когда они выходят на отдых».

Организуемые связистами и командным составом ЦВО телемосты позволяют и военнослужащим чувствовать поддержку и поднимать свой боевой дух, а их родным и близким людям быть уверенными в скорейшем возвращении своих защитников домой.

Ранее телемост между военнослужащими Центрального военного округа и их родными из Свердловской области состоялся в честь Дня России.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.