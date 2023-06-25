Бойцы ЦВО пообщались по телемосту со своими близкими в Свердловской области
Женщины напомнили, что ждут возвращения бойцов домой, и поблагодарили их за отвагу и мужество.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Телемост между военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) и их родными из Свердловской области состоялся в зоне проведения спецоперации.
Выполняющие задачи в зоне боевых действий защитники смогли увидеться и поговорить со своими родственниками. Такая встреча - это очень радостное событие, даже в онлайн-формате.
Во время встречи близкие военнослужащих благодарили их за проявляемые отвагу и мужество при исполнении боевых задач. Матери и супруги бойцов напомнили, что любят и ждут их возвращения домой. Женщины рассказали о своей жизни и поделились с воинами последними новостями.
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