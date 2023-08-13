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Шестой энергоблок ЗАЭС перевели в состояние «горячий останов»

Максим Крюков
10:36 13.08.2023
На Запорожской АЭС сообщили, что реакторная установка блока №4 находится в состоянии «холодный останов»
Шестой энергоблок ЗАЭС перевели в состояние «горячий останов»
© Фото: РИА Новости
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Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции был переведен в состояние «горячий останов» (режим, при котором горячая вода, которая образуется во время работы станции, идет на обогрев домов).

«Сегодня в 01:14 блок №6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии "горячий останов"», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЗАЭС.

Также сообщается, что реакторная установка четвертого блок в настоящее время находится в состоянии «холодный останов» (режим, при котором прекращаются ядерные реакции, происходит охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении на протяжении длительного времени для проведения периодического осмотра).

На этой неделе на Запорожской АЭС сообщили, что сотрудники станции выявили признаки неплотности трубной части парогенератора №3 четвертого блока, в связи с этим было принято решение о переводе реакторной установки блока в состояние «холодный останов». Тогда же стало известно, что для обеспечения паровых собственных нужд ЗАЭС рассматривается вопрос по переводу 6-го энергоблока в состояние «горячий останов».

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