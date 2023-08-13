Спасатели ликвидировали пожар на сухогрузе в Архангельске

Пострадавших нет, экипаж эвакуировался самостоятельно до приезда спасателей.

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Спасатели ликвидировали пожар в трюме нижней палубы на грузовом судне «Терский берег», пришвартованном в Архангельске. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

«МЧС России ликвидирован пожар на грузовом судне в порту Архангельска...Площадь пожара составила 300 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники и 45 специалистов. Доступ кислорода к очагу был перекрыт, сработала внутренняя система пожаротушения. Пострадавших нет.

Пожар на сухогрузе, стоявшем у причала в Архангельске, возник сегодня днем, ему был присвоен повышенный ранг. Экипаж сухогруза смог эвакуироваться самостоятельно до приезда спасателей.