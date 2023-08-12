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В Архангельске у причала загорелся сухогруз

Сергей Лебедев
18:41 12.08.2023
Экипаж судна успел эвакуироваться до приезда спасателей.
В Архангельске у причала загорелся сухогруз
© Фото: mchs29, Telegram
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Сегодня произошел пожар на сухогрузе «Терский берег», который пришвартован в Архангельске. Очаг расположен в трюме на нижней палубе. Об этом сообщили МЧС.

Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг. Экипаж судна успел эвакуироваться до приезда спасателей. Никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Сейчас доступ кислорода к очагу перекрыт, работает внутренняя система пожаротушения. Пожарные готовятся применить пенную атаку.

Напомним, в июне в 85 километрах от Находки Приморского края на иностранном сухогрузе, который следовал из Китая в порт Восточный, произошел пожар. Происшествие случилось в акватории Японского моря.

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