В Архангельске у причала загорелся сухогруз

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Сегодня произошел пожар на сухогрузе «Терский берег», который пришвартован в Архангельске. Очаг расположен в трюме на нижней палубе. Об этом сообщили МЧС.

Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг. Экипаж судна успел эвакуироваться до приезда спасателей. Никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Сейчас доступ кислорода к очагу перекрыт, работает внутренняя система пожаротушения. Пожарные готовятся применить пенную атаку.

Напомним, в июне в 85 километрах от Находки Приморского края на иностранном сухогрузе, который следовал из Китая в порт Восточный, произошел пожар. Происшествие случилось в акватории Японского моря.