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Более 900 препаратов стали доступны для дистанционной покупки в двух регионах РФ

Игнат Далакян
Александр Федорчак
18:57 01.03.2023
Доставкой лекарств будут заниматься известные маркетплейсы и «Почта России» в связке с государственными аптеками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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За лекарствами, выписанными по рецепту, теперь не обязательно приходить в аптеку. С сегодняшнего дня их можно купить дистанционно. В списке разрешенных к онлайн-продаже препаратов более 900 наименований. Нововведение уже начали обкатывать в Московской и Белгородской областях. К ним должна была присоединиться и столица, но в Москве старт эксперимента пока задерживается.

Уже больше 10 лет Алла Чиркова страдает от гипертонии. И сбить давление получается не всегда - лекарства рецептурные. Часто еще и редкие - искать, в какой аптеке они есть в наличии, приходится иногда по несколько недель.

«В одной аптеке есть, в другой нет. Это всегда связано, а поскольку ты еще и работаешь, это было тяжело. При этом понимаешь, вроде бы никто не виноват. Но, к сожалению, было тяжело. Очень тяжело», - жалуется Алла Чиркова.

Такие жалобы часто слышат специалисты горячей линии Минздрава. Особенно остро эта проблема стоит для инвалидов, у которых нет возможности самостоятельно передвигаться.

«Некоторым приходится, особенно в сельской местности, преодолевать многие километры. В связи с этим вопрос доставки рецептурных препаратов сейчас является приоритетом», - рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

С сегодняшнего дня - пока в тестовом режиме - рецептурные лекарства можно будет купить не выходя из дома. Главное - чтобы был электронный рецепт. И вот здесь в поликлинику все же идти придется.

Данные пациента вносят в единую медицинскую информационную систему. В этот момент аптеки уже проверяют, есть ли у них необходимый препарат. За этим можно следить на сервисе «Госуслуги». Там же можно заказать нужное лекарство. И его доставит курьер. Ему нужно будет показать рецепт и любой документ, удостоверяющий личность.

«Исключается врачебная ошибка с точки зрения выписки. Потому что рецепт в этой программе формируется автоматически. Можно вносить название как по торговому наименования, так и по международному непатентованному наименованию. По эквиваленту действующего вещества, которое есть в этом препарате. Пациенту из всех аптек, которые участвуют в проекте, подбирается та, где в наличии есть лекарственный препарат», - объясняет врач-невролог Жуковской городской клинической больницы Алексей Смахтин.

При этом цена лекарства останется как в аптеке. А приходить на прием нужно только один раз - если рецепт вы получаете впервые. Повторный заказ можно сделать онлайн, с помощью приложения «Телемедицина». Им уже воспользовалась и наша героиня Алла Чиркова.

«Он, мой врач, связывается со мной по "Телемедицине". Выписывает мне лекарство, которое я должна принимать каждый месяц, и дальше я их получаю», - поделилась она.

Доставкой препаратов будут заниматься известные маркетплейсы и «Почта России». С ними в связке уже работают государственные аптеки. В пилотном проекте уже работают два региона - Подмосковье и Белгородская область. Вскоре присоединится и столица.

«Мы пока начинаем работы, вероятнее всего, именно с областей. Поскольку в самой Москве есть некоторые технические вопросы, которые необходимо определить с руководством субъекта», - объяснил руководитель проекта «Лекарства» «Почты России» Владимир Виноградов.

Пока к онлайн-продаже доступны 900 наименований лекарств. Дистанционно нельзя будет купить препараты, которые пациент получает бесплатно, нарко- и спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта больше 25%, иммунобиологические медикаменты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, а также препараты, изготовленные в аптеках.

Эксперимент в трех регионах России продлится до 1 марта 2026 года. Если он окажется успешным, опыт перенесут на другие субъекты, которые будут к этому технически готовы.

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