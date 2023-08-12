Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин

Переболевший коронавирусом 33-летний пациент рассказал, что при вертикальном положении тела его ноги постепенно тяжелеют, зудят и темнеют.

© Фото: Siegfried Grassegger, imageBROKER.com, Global Look Press

Ученые университета Лидса Великобритании пришли к выводу, что длительное заболевание коронавирусной инфекцией может привести к изменению цвета ног у мужчин при вертикальном положении тела. Соответствующее исследование было опубликовано в медицинском журнале Lancet.

Отмечается, что большинство переболевших COVID-19 полностью восстанавливаются, однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, примерно у 10-20% населения сталкиваются с последствиями перенесенной болезни.

«Мужчина в возрасте 33 лет был направлен в нашу специализированную клинику из-за наличия в анамнезе на протяжении шести месяцев быстрой смены цвета ног на багровый при положении стоя», - передает RT сообщение британского издания.

По словам участника исследования, его ноги постепенно тяжелеют, зудят и темнеют, однако в горизонтальном положении возвращаются в привычное состояние. Врачи диагностировали у пациента синдром постуральной ортостатической тахикардии, которая характеризуется повышением частоты сердечных сокращений при изменении положения тела.

Накануне ВОЗ сообщила, что в период с 10 июля по 6 августа число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 80%. По данным организации, за 28 дней было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом.