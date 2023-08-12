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В Дзержинском районе Калужской области средства ПВО сбили беспилотник

Максим Крюков
08:56 12.08.2023
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что последствий для людей и инфраструктуры нет.
В Дзержинском районе Калужской области средства ПВО сбили беспилотник
© Фото: Андрей Бабуров, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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В ночь на 12 августа в Дзержинском районе Калужской области средства противовоздушной обороны сбили беспилотник. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Калужской области отметил, что никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены.

Сегодня утром в Минобороны России сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки на Крым при помощи 20 дронов. В ведомстве отметили, что нападение неприятеля было успешно отбито, БПЛА были уничтожены.

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