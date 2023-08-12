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Летчик МиГ-31 на Новой Земле рассказал о сопровождении иностранных самолетов

Владислав Кустов
08:40 12.08.2023
Сводная авиагруппа контролирует большой радиус вокруг архипелага, охватывая и Землю Франса-Иосифа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Экипажи МиГ-31 на Новой Земле каждые 2-3 дня вылетают на сопровождение иностранных самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов.

Они не нарушают госграницу РФ, не подходят близком, однако проявляют очень большой интерес, рассказал командир авиационного звена.

«Конкретные цифры говорить не могу, но каждый второй-третий день мы осуществляем подъем...сопровождение самолетов сопредельных государств», - сказал он.

На аэродроме на Новой Земле несут дежурство самые быстрые самолеты в мире - истребители-перехватчики Миг 31. Сводная авиагруппа контролирует большой радиус вокруг архипелага, охватывая и Землю Франса-Иосифа.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Глава военного ведомства вместе с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым облетел объекты Центрального полигона.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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