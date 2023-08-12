В стране и мире Летчик МиГ-31 на Новой Земле рассказал о сопровождении иностранных самолетов Владислав Кустов Сводная авиагруппа контролирует большой радиус вокруг архипелага, охватывая и Землю Франса-Иосифа. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Экипажи МиГ-31 на Новой Земле каждые 2-3 дня вылетают на сопровождение иностранных самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов. Они не нарушают госграницу РФ, не подходят близком, однако проявляют очень большой интерес, рассказал командир авиационного звена. «Конкретные цифры говорить не могу, но каждый второй-третий день мы осуществляем подъем...сопровождение самолетов сопредельных государств», - сказал он. На аэродроме на Новой Земле несут дежурство самые быстрые самолеты в мире - истребители-перехватчики Миг 31. Сводная авиагруппа контролирует большой радиус вокруг архипелага, охватывая и Землю Франса-Иосифа. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Глава военного ведомства вместе с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым облетел объекты Центрального полигона. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика