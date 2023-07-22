Лионель Месси забил решающий гол в первом матче за новый клуб

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Чемпион мира по футболу аргентинец Лионель Месси впервые вышел на поле в составе американского «Интер Майами» на матче против мексиканского клуба «Крус Асуль».

Встреча команд группового этапа Leagues Cup, которая прошла в штате Флорида, окончилась со счетом 2:1 в пользу «Интер Майами». Аргентинский футболист вышел на замену на 54-й минуте игры, а в завершении забил победный мяч прямым ударом со штрафного.

У одержавшей победу команды первый гол забил Роберт Тэйлор. В мексиканском «Крус Асуль» мяч забил Уриэль Антуна.

Ожидается, что следующая игра пройдет 25 июля между «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед».

Ранее Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере. Аргентинский футболист попал в ворота противника на 7 секунде товарищеского матча.