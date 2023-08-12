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В Вильнюсе после саммита НАТО пропал асфальт на улице Лепкальне

Максим Крюков
07:28 12.08.2023
Жители литовской столицы заметили, что положенный прямо перед саммитом Альянса новый асфальт исчез.
В Вильнюсе после саммита НАТО пропал асфальт на улице Лепкальне
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, GlobalLookPress
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Жители Вильнюса возмутились фактом исчезновения асфальта, который был уложен в преддверии саммита Североатлантического альянса, прошедшего в литовской столице 11-12 июля. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.

«Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез», - говорится в сообщении ЛРТ.

Автор материала отметил, что перед встречей стран-участниц НАТО на оживленной улице Лепкальне вовсю шли активные дорожные работы, и к началу проведения съезда сотрудники коммунальных служб уложили новый асфальт. Однако горожане заметили, что недавно уложенное дорожное покрытие исчезло.

Представитель городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас прокомментировал инцидент, заявив, что работы по укладке асфальта не удалось закончить до саммита, поэтому они продолжаются до сих пор.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что саммит НАТО «закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию». Замминистра отметил, что военно-политическая область Евросоюза полностью подчинена задачам, которые формулируются Североатлантическим блоком.

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