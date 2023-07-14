Замглавы МИД РФ: саммит НАТО «закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию»

Александр Грушко отметил, что военно-политическая область ЕС полностью подчинена задачам, которые формулируются Североатлантическим альянсом.

© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, GlobalLookPress

На саммите НАТО в Вильнюсе полностью подчинили военно-политическую область Европейского союза задачам, которые формулируются Североатлантическим альянсом, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, последние надежды европейцев на автономию «закатали в асфальт».

«Каким одним словом можно охарактеризовать итоги вильнюсского саммита для Евросоюза или для европейцев - это вассализация Европы», - цитирует ТАСС слова Александра Грушко.

Накануне в МИД РФ заявили, что итоги саммита НАТО говорят об окончательном возвращении к схемам «холодной войны». Альянс продолжает провокационную политику расширения.

Отмечается, что в НАТО уготовили Украине роль главного расходного материала в гибридной войне с Россией.