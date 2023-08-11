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В Сочи «УАЗ» с туристами врезался в скалу

Владимир Рубанов
18:44 11.08.2023
Пострадали девять туристов, в том числе ребенок и беременная женщина.
В Сочи «УАЗ» с туристами врезался в скалу
© Фото: proc_23, Telegram
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В Сочи «УАЗ» с туристами врезался в скалу, пострадали девять человек, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. В числе пострадавших - 5-летний ребенок и беременная женщина.

По данным полицейских, водитель на повороте не справился с управлением и врезался в скалу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

ДТП произошло 11 августа около 16:00 в районе села Солохаул в Дагомысе, сообщает прокуратура Лазаревского района. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы их жизни нет.

По предварительным данным, туристов возили на экскурсии в автомобиле, который не был не оборудован для безопасной перевозки людей.

Ранее микроавтобус с детской футбольной командой попал в смертельное ДТП на Кубани. Авария произошла приблизительно на автодороге Краснодар - Ейск. Двое 15-летних подростков были госпитализированы, еще один погиб.

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