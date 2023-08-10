Армия Военнослужащие ЦВО получили награды за отражение атак ВСУ на Краснолиманском направлении Бойцам вручили медали «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащих Центрального военного округа наградили государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и стойкость, проявленные в ходе отражения атак украинских боевиков на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Отличившиеся бойцы получили заслуженные медали: «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени. © Минобороны России Вручение наград состоялось в одном из передовых районов вблизи линии боевого соприкосновения. «Перед нашим подразделением были поставлены задачи по обороне рубежа и недопущения врага на наши позиции. С данной задачей мы справились, не допустили прорыв через наши позиции превосходящих сил противника. В ходе выполнения задач, противнику был нанесен урон. ВСУ потеряли большое количество техники и личного состава. Задача была выполнена», - рассказал военнослужащий ЦВО с позывным «Лазарь». Ранее замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды за мужество и героизм бойцам Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Торжественное мероприятие состоялось вблизи линии боевого соприкосновения. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика