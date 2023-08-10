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Военнослужащие ЦВО получили награды за отражение атак ВСУ на Краснолиманском направлении

06:22 10.08.2023
Бойцам вручили медали «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащих Центрального военного округа наградили государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и стойкость, проявленные в ходе отражения атак украинских боевиков на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Отличившиеся бойцы получили заслуженные медали: «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.

© Минобороны России

Вручение наград состоялось в одном из передовых районов вблизи линии боевого соприкосновения.

«Перед нашим подразделением были поставлены задачи по обороне рубежа и недопущения врага на наши позиции. С данной задачей мы справились, не допустили прорыв через наши позиции превосходящих сил противника. В ходе выполнения задач, противнику был нанесен урон. ВСУ потеряли большое количество техники и личного состава. Задача была выполнена», - рассказал военнослужащий ЦВО с позывным «Лазарь».

Ранее замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды за мужество и героизм бойцам Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Торжественное мероприятие состоялось вблизи линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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