Военнослужащие ЦВО получили награды за отражение атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцам вручили медали «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащих Центрального военного округа наградили государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и стойкость, проявленные в ходе отражения атак украинских боевиков на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Отличившиеся бойцы получили заслуженные медали: «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.
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