Инженеры ЦВО разминировали районы спецоперации и захваченные позиции боевиков

Без разрешения саперов ни одна колонна техники или пехоты не двинется с места.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа ежедневно разминируют дороги и захваченные у националистов позиции на Краснолиманском направлении спецоперации. С помощью современных миноискателей бойцы очищают местность от неразорвавшихся боеприпасов, обеспечивая безопасный проход пехоты и проезд колонн техники.

«В задачи подразделения входит ежедневная разведка закрепленных дорог. Группа проводит разведку каждое утро до начала движения маршрутов. Большое количество противопехотных мин советского производства. В последнее время на вооружение ВСУ поступили боеприпасы иностранного производства, а также кассетные боеприпасы разбрасываются. Дистанционное минирование происходит», - рассказал начальник инженерной службы подразделения ЦВО с позывным «Москвич».

В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте при помощи накладного заряда. За время боевой работы военнослужащим приходилось обезвреживать различные виды установленных мин.

«В основном, противник минирует поля и леса. Это растяжки, управляемые мины, на деревьях они могут их устанавливать. Задача сапера - проверить местность перед проходом пехоты. Сапер должен смотреть во все стороны. Есть иностранные мины, которые срабатывают на радиоволны, когда вы идете с рацией. Она упала, сама закопалась на 10 сантиметров и вы ее не видите», - отметил военнослужащий инженерного подразделения ЦВО с позывным «Разум».

Ранее саперы штурмового подразделения «Крым» заминировали дно пересохшего Каховского водохранилища, которое украинские националисты намеревались использовать для своего контрнаступления на наши позиции.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.