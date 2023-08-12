Вашингтон разорвал соглашение о поставках российской стали

Также была введена антидемпинговая маржа в 53,81% в отношении продукции «Северстали», в отношении России - 185%.

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Министерство торговли США приняло решение разорвать резолюцию о приостановке антидемпингового расследования касательно российских поставок в страну плит из углеродистой стали. Соответствующий документ появился 11 августа в Федеральном реестре США.

«Министерство торговли США прекращает действие соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении определенной <...> плиты из углеродистой стали из Российской Федерации», - говорится в уведомлении.

В документе речь идет о соглашении от 2003 года. Также было принято решение ввести антидемпинговую маржу в размере 53,81% в отношении плит из углеродистой стали, произведенных компанией «Северсталь», в отношении России в целом - 185%.

Напомним ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался по поводу расширения санкционного списка США, назвав этот шаг попыткой «сгладить нарастающую критику о провальности» политики Белого дома. Дипломат добавил, что Вашингтону не удалось обрушить экономику России.