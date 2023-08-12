В стране и мире Посол Антонов: санкции США говорят о ненадежности финансовой системы Вашингтона Елизавета Кондрикова Посол назвал американоцентричную финансовую систему ненадежной и токсичной. © Фото: Russian Embassy in the USA, GlobalLookPress Читайте нас на: Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США подтверждают «ненадежность и токсичность» американоцентричной финансовой системы. Посол добавил, что обрушить российскую экономику Вашингтону не удалось. «Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось. Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда», - приводят слова дипломата в Telegram-канале Посольства России в США. Антонов рассказал, что в санкционной политике США видят «попытку американских властей сгладить нарастающую критику о провальности» политики Белого дома. Все западные атаки в экономической сфере купируются. Ранее дипломат также высказался о применении Украиной кассетных боеприпасов. Он назвал цинизмом заявление США о «надлежащем использовании» Киевом подобного вида вооружений и напомнил о военных преступлениях «вооруженных Западом украинских террористов». Экспертное мнение и аналитика