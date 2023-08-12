NYT: Украина потеряла более 150 тысяч военных

Все больше украинцев пытаются избежать мобилизации и военной службы в зоне спецоперации.

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Украина с начала специальной операции потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных. К такому выводу пришли западные чиновники и аналитики.

«Более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены», - пишет газета New York Times.

Издание пишет, что все больше украинцев пытаются избежать военной службы, на которую их призывает официальный Киев. Под стать рядовым гражданам их приближенные к власти соотечественники. Ранее стало известно, что от 40 до 60% командированных на Запад дипломатов не вернулись в страну по истечению срока работы за рубежом. По данным украинских СМИ, основные причины подобного поведения - страх попасть под мобилизацию или оказаться невыездными.