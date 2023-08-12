В Гидрометцентре предупредили о сильных дождях в 14 регионах России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах России в ближайшие дни. Подобная погода ожидается в Ленинградской, Новгородской, Омской, Томской областях, Краснодарском крае и других регионах России.

«Некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае — там температура +14...+20 градусов максимальная. Это на 4–6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди», - рассказал ТАСС метеоролог.

Дождь с градом, гроза и сильный ветер до 25 м/с придет также на юг России - в Краснодарский край и Адыгею. Сильные дожди могут обрушиться и на центральные районы Красноярского края, Хабаровский край, Тыву, Хакасию, Амурскую, Ленинградскую, Новгородскую области.

Накануне также сообщили о разрушениях в результате мощных дождей в Приморье, в нескольких районах ввели режим ЧС. Подтопленными оказались сотни домов и многие транспортные артерии региона, к примеру, было невозможно добраться из Хабаровска во Владивосток.