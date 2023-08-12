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В Эквадоре нашли замену убитому кандидату в президенты

Елизавета Кондрикова
23:45 12.08.2023
Андреа Гонсалес Надер является коллегой умершего Фернандо Вильявисенсио по движению «Строй».
В Эквадоре нашли замену убитому кандидату в президенты
© Фото: Andrea.Gonzalez.Nader.oficial, Facebook*
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Кандидат в вице-президенты Эквадора Андреа Гонсалес Надер заменит на выборах в президенты страны недавно застреленного Фернандо Вильявисенсио. Она является его коллегой по политическому  движению «Строй» (Construye).

«Гонсалес будет зарегистрирована в качестве кандидата на пост президента», - говорится в заявлении, опубликованном на странице движения в Twitter (X).

Представители движения добавили, что Андреа Гонсалес «гарантирует наследие» Вильявисенсио, и ее будут поддерживать миллионы эквадорцев. 

Напомним, 9 августа политик был убит тремя выстрелами в голову после предвыборного собрания в столице Эквадора Кито. Профессор кафедры американских исследований СПбГУ Лазарь Хейфец допустил, что причиной происшествия мог стать заговор, среди возможных целей  виновных он выдвинул отмену выборов в республике.

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