В Эквадоре нашли замену убитому кандидату в президенты

© Фото: Andrea.Gonzalez.Nader.oficial, Facebook*

Кандидат в вице-президенты Эквадора Андреа Гонсалес Надер заменит на выборах в президенты страны недавно застреленного Фернандо Вильявисенсио. Она является его коллегой по политическому движению «Строй» (Construye).

«Гонсалес будет зарегистрирована в качестве кандидата на пост президента», - говорится в заявлении, опубликованном на странице движения в Twitter (X).

Представители движения добавили, что Андреа Гонсалес «гарантирует наследие» Вильявисенсио, и ее будут поддерживать миллионы эквадорцев.

Напомним, 9 августа политик был убит тремя выстрелами в голову после предвыборного собрания в столице Эквадора Кито. Профессор кафедры американских исследований СПбГУ Лазарь Хейфец допустил, что причиной происшествия мог стать заговор, среди возможных целей виновных он выдвинул отмену выборов в республике.

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