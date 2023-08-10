Профессор СПбГУ Хейфец заявил о заговоре в истории с убийством Вильявисенсио

Профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец предположил, что данный инцидент может быть предлогом для отмены выборов в Эквадоре.

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Убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, которое произошло накануне в Кито, является заговором. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Лазарь Хейфец.

«Говорят, что их было трое, один из них умер в результате ран, которые получил от сил правопорядка при его захвате. Понятно, что это заговор какой-то, в котором участвовали как минимум несколько человек. Вряд ли это какое-то спонтанное действие какого-то фаната», - сказал он.

Эксперт допустил, что причиной для совершения преступления могли стать личные намерения. Однако пока не будет понятно, что это были за люди, «мы не сможем определить их мотивы», отметил собеседник телеканала.

«То, что это повлияет на расклад политических сил, это совершенно очевидно. Во всяком случае, кандидат от коренного населения приостановила свою избирательную кампанию. Комиссия организации американских государств, призванная наблюдать за выборами в Эквадоре, обратилась к президенту с призывом обеспечить гарантию безопасности», - заявил Хейфец.

Он также предположил, что данный инцидент может быть предлогом для отмены выборов в республике.

Сегодня стало известно, что кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову. По данным газеты El Universo, трагедия произошла 9 августа после предвыборного мероприятия. Свидетели отметили, что услышали очередь выстрелов, после чего политик замертво упал на землю.