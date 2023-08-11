ЦПВС: четыре российских самолета в Сирии подверглись воздействию систем наведения

Истребители также подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35.

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Сегодня ночью два российских самолетам Су-34 и два Су-35 при выполнении планового полета в районе военной базы международной коалиции Эт-Танф в сирийской провинции Хомс подверглись воздействию систем наведения. Это привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны, сообщили российском Центре по примирению враждующих сторон в САР.

Эти же самолеты подверглись и радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35. Российские военные отмечают, что подобные действия создают предпосылки авиационных инцидентов. Кроме того, это ведет к обострению обстановки в воздушном пространстве Сирии.

Напомним, на днях сообщалось, что беспилотники западной коалиции MQ-9 и LEAP в Сирии дважды опасно приближались к российским истребителям Су-35. Первый инцидент произошел в районе города Ракка, второй над Средиземным морем.

А 27 июля российский беспилотник «Орлан-10» подвергся радиоэлектронному воздействию на каналы управления в районе населенного пункта Эль-Анкави провинции Хама. При этом была совершена попытка подмены навигационного поля.