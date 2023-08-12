На митинг против судебной реформы в Тель-Авиве вышли более 100 тысяч человек
Сегодня по всему Израилю прошли очередные протесты против проводимой правительством судебной реформы. Так, например, в Тель-Авиве на улицы вышли более 100 тысяч человек. В общей сложности организаторы заявили о проведении 150 акций по всей стране.
Протестующие потребовали от правительства Биньямина Нетаньяху защитить демократию и отозвать реформу. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, ранее депутаты израильского парламента одобрили во втором и третьем чтениях первый законопроект в рамках судебной реформы. В его поддержку высказалось правящее большинство.
Законопроект предусматривает ограничения полномочий Верховного суда. Раньше он мог блокировать любые правительственные решения. Теперь эти полномочия намереваются ограничить
Законопроект вызвал массовые беспорядки в крупных городах Израиля. Людей разгоняли водометами, резиновыми пулями и слезоточивым газом. В свою очередь, демонстранты закидывали полицейских камнями и бутылками.