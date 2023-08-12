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На митинг против судебной реформы в Тель-Авиве вышли более 100 тысяч человек

Сергей Лебедев
22:14 12.08.2023
Протестующие потребовали от правительства Биньямина Нетаньяху защитить демократию.
На митинг против судебной реформы в Тель-Авиве вышли более 100 тысяч человек
© Фото: Eyal Warshavsky, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Сегодня по всему Израилю прошли очередные протесты против проводимой правительством судебной реформы. Так, например, в Тель-Авиве на улицы вышли более 100 тысяч человек. В общей сложности организаторы заявили о проведении 150 акций по всей стране.

Протестующие потребовали от правительства Биньямина Нетаньяху защитить демократию и отозвать реформу. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее депутаты израильского парламента одобрили во втором и третьем чтениях первый законопроект в рамках судебной реформы. В его поддержку высказалось правящее большинство.

Законопроект предусматривает ограничения полномочий Верховного суда. Раньше он мог блокировать любые правительственные решения. Теперь эти полномочия намереваются ограничить

Законопроект вызвал массовые беспорядки в крупных городах Израиля. Людей разгоняли водометами, резиновыми пулями и слезоточивым газом. В свою очередь, демонстранты закидывали полицейских камнями и бутылками.

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