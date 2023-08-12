NYP сообщила о распространении в Нью-Йорке нового штамма коронавируса

Ежедневно в больницы доставляют по 100 горожан и эта цифра продолжает расти.

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В Нью-Йорке резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. По данным городского Департамента здравоохранения, рост составил 55%. Аналогичная ситуация отмечается и в других штатах.

«Последние данные Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, опубликованные 2 августа, показывают, что число случаев COVID выросло на 55% по сравнению с предыдущей неделей, при этом в среднем по штату регистрируется 824 случая в день», - говорится в сообщении New York Post.

Сегодня в Нью-Йорке ежедневно госпитализируют по 100 человек и эта цифра постоянно растет. Доцент кафедры здоровья населения медицинской школы Нью-Йоркского университета Анна Берштейн заявила изданию, что новый штамм вируса может быть более смертоносным, чем все предыдущие.

«Самое страшное для меня то, что мы не знаем, откуда взялся этот вариант», - отметила она.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в мире стремительно распространяется новый штамм коронавирусной инфекции EG.5 «Эрис». Впрочем, сейчас новый вариант вируса не представляет серьезной опасности. В России пока зарегистрированы 17 случаев заболевания данным штаммом вируса.