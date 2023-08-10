В ВОЗ отметили быстрое распространение нового штамма COVID-19
На территории России зафиксировали 17 случаев инфицирования этим вариантом ковида.
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ВОЗ сообщила, что новый штамм коронавирусной инфекции EG.5 «Эрис» получил быстрое распространение в мире.
Как уточнили в организации, этот вариант COVID-19 был переведен в категорию «представляющий интерес».
По мнению экспертов ВОЗ, сейчас высоких рисков, связанных с этим штаммом, нет.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что на территории нашей страны зарегистрированы 17 случаев инфицирования «Эрисом».
Кроме того, в ведомстве описали, как проходит болезнь в случае, если человек заразился EG.5.