В стране и мире В ВОЗ отметили быстрое распространение нового штамма COVID-19 Анна Назайкина На территории России зафиксировали 17 случаев инфицирования этим вариантом ковида. © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости Читайте нас на: ВОЗ сообщила, что новый штамм коронавирусной инфекции EG.5 «Эрис» получил быстрое распространение в мире. Как уточнили в организации, этот вариант COVID-19 был переведен в категорию «представляющий интерес». По мнению экспертов ВОЗ, сейчас высоких рисков, связанных с этим штаммом, нет. Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что на территории нашей страны зарегистрированы 17 случаев инфицирования «Эрисом». Кроме того, в ведомстве описали, как проходит болезнь в случае, если человек заразился EG.5. Экспертное мнение и аналитика