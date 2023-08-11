Число погибших от пожаров на Гавайях возросло до 53 человек

Природные пожары на Гавайях также ранее привели к уничтожению туристического города Лахайна.

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Власти округа Мауи сообщили о 53 погибших в результате природных пожаров на Гавайских островах. Об этом рассказали в Associated Press.

«Сегодня была подтверждена гибель еще 17 человек в результате пожара в районе города Лахайна. Таким образом, число погибших достигло 53», - передали в администрации округа.

Губернатор штата добавил, что это не окончательное число погибших, оно скорее всего возрастет по мере продолжения поисково-спасательных операций.

Напомним, в американском штате Гавайи вспыхнули природные пожары, в результате которого полностью выгорел старинный город Лахайна. Почти 12 тысяч жителей города вынуждены были спасаться любыми средствами.