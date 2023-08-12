Замминистра обороны Иванов наградил в Мариуполе военных строителей

За восстановление особо важных социальных объектов в новых регионах и строительство специальных сооружений государственные и ведомственные награды получили 30 человек.

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Торжественная церемония награждения военных строителей состоялась у «Памятника строителям, участвовавшим в восстановлении инфраструктуры города Мариуполя». За восстановление особо важных социальных объектов в новых регионах и строительство специальных сооружений государственные и ведомственные награды получили 30 человек. Награждение прошло в преддверии Дня строителя.

Награды сотрудникам Военно-строительного комплекса вручил замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Он поблагодарил строителей за профессионализм и самоотверженность и подчеркнул, что им зачастую приходится работать под обстрелами, подвергая свои жизни и здоровье прямой опасности.

Тимур Иванов вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным проинспектировал в Мариуполе готовность построенной военными строителями школы на 1100 мест и ход строительства филиала Нахимовского военно-морского училища.

До конца года в Мариуполе сдадут 4-этажный лечебно-диагностический корпус площадью более 36 тысяч кв. м. Это первый этап строительства современного комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил железнодорожников за их работу в Донбассе и Новороссии. Глава государства подчеркнул, что при их активном участии идет системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры железных дорог.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.