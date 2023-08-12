ВСУ выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов за три часа

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Украинские боевики выпустили 17 кассетных снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку за 3 часа. Об этом передали в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«19:30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», - сообщили в СЦКК.

Передается об обстреле Кировского, Куйбышевского и Киевского районов города. С 21.09 до 23.42 были выпущены еще 14 снарядов.

Ранее также сообщалось об увеличении Вашингтоном выпуска 155-миллиметровых снарядов с 14 тысяч до 2 тысяч штук в месяц. Подобные снаряды называют «натовскими». В будущем выпуск будет доведен до 80 тысяч штук в месяц.