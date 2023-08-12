В Мариуполе завершили строительство новой школы на 1100 мест

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Мариуполе специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возвели новую школу. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ. Отмечается, что учебное учреждение рассчитано на 1100 детей.

На трех этажах расположились учебные классы, кабинеты труда и киберспорта, лаборатории физики, биологии и авиамоделирования, два спортазала, актовый зал на 550 зрителей и столовая на 530 мест

Все оснащено по последнему слову техники. Есть и стадион площадью 14 тысяч квадратных метров, отдельное поле для мини-футбола, спортплощадки и полоса препятствий.

Напомним, заместитель министра обороны Тимур Иванов наградил в Мариуполе военных строителей. Государственные и ведомственные награды получили 30 человек.

Ранее город посетил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он оценил готовность школ ко Дню знаний.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.