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Юные спортсмены ЦСКА стали обладателями Кубка Овечкина

Сергей Лебедев
19:11 12.08.2023
Они в финале обыграли петербургский «СКА-Стрельна».
Юные спортсмены ЦСКА стали обладателями Кубка Овечкина
© Фото: vorobiev_live, Telegram
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В Красногорске завершился пятый юбилейный турнир по хоккею среди детско-юношеских команд «Кубок Александра Овечкина». На льду Арены имени Владимира Петрова сразились 12 команд из восьми регионов России. Предварительные этапы соревнования начались 7 августа, а финальные игры состоялись 12 августа.

Соревнования по хоккею среди игроков до 12 лет выиграл столичный ЦСКА. В финале спортсмены обыграли петербургский «СКА-Стрельна». Об этом сообщает «360». Победителей турнира, а также игроков других команд лично поздравил Александр Овечкин.

Напомним, недавно российский президент Владимир Путин объявил благодарность трехкратному чемпиону мира по хоккею Александру Овечкину за многолетнюю добросовестную работу и трудовые достижения.

Овечкин находится на втором месте в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги. Первое занимает канадский хоккеист Уэйн Гретцки. 

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