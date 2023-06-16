В акватории Японского моря на иностранном сухогрузе произошел пожар

По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, на борту находятся 24 члена экипажа, двоих пострадавших уже доставляют на берег.

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В 85 километрах от Находки Приморского края на иностранном сухогрузе, который следовал из Китая в порт Восточный, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Поступила информация о том, что в акватории Японского моря, в 85 километров южнее от Находки произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе», - приводит сообщение ведомства телеканал 360.

Отмечается, что на борту находятся 24 члена экипажа. Два человека пострадали, их доставляют на берег. К месту ЧП были направлены два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы, а также два судна от пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Приморскому краю. По данным РИА Новости, речь идет о судне Beks Force, идущем под флагом Маршалловых островов.

Ранее стало известно, что в Волго-Каспийском канале сел на мель следовавший в Иран теплоход «Порт Оля-2». В МЧС по Астраханской области сообщили, что экипаж корабля, который вез груз массой 4546 тонн, состоит из 14 человек. Судно не было повреждено, разлива топлива нет, отметили в ведомстве.