Особо важные объекты и социнфраструктура: подробности визита Шойгу на Новую Землю

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал на Новой Земле особо важные объекты и выполнение задач по предназначению. Глава оборонного ведомства проверил в каких условиях живут военные в поселке Белушья Губа, где расположена самая северная школа России. Теперь там построен самый северный детский сад, введены в эксплуатацию несколько жилых домов и большой спортивный комплекс.

На архипелаге находится центральный ядерный полигон Российской Федерации. Именно он стал одной из целей поездки Сергея Шойгу. Вместе с ним были начальник «ядерного» 12 Главного управления МО РФ Игорь Колесников и гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Полигон на Новой земле основан в 1954-м. Годом позже здесь впервые испытали атомную бомбу.

До введения моратория на ядерные испытания в 1991-м на полигоне провели 132 взрыва разных видов. Это 94% от мощности всех взорванных в СССР ядерных зарядов. При этом на данный момент там радиационный фон не превышает нормы. В России еще в 2002 году решили поддерживать полигон в рабочем состоянии. Объекты планируется развивать и дальше.

После полигона Сергей Шойгу осмотрел объекты социальной инфраструктуры гарнизона. Поселок Белушья Губа является административным центром Новой Земли. В прошлом году по решению министра обороны построен детский сад. Его площадь более 6 тысяч квадратных метров. В нем есть даже фотарий, в котором дети принимают солнечные ванны.

Есть в поселке и современный спорткомплекс с бассейном, спортивным и тренажерным залами. Сейчас к сдаче здесь готовят три новых жилых дома и строят еще один. Здания же стоят на сваях, чтобы зимой их не заметал снег. Стены делают яркие для разбавления монотонности местных пейзажей.

Отдельное внимание Сергей Шойгу уделил готовности специальных подразделений и частей к охране и обороне особо важных объектов. Так, на аэродроме Рогачево размещены самые быстрые самолеты в мире - истребители-перехватчики МиГ-31.

«Готовности объявляются практически каждый день», - отмечает командир авиационного звена.

Все объекты на архипелаге по видеонаблюдением. Главная задача систем контроля - охрана от проникновения нарушителей. Спецподразделение антитеррора часто проводит тренировки по поимке диверсантов.

Особо внимание уделяется экологии архипелага. Военные стараются лишний раз не вмешиваться в ландшафт -минимум дорог и асфальта. Поэтому для перемещения чаще используют спецтехнику.

Одной из важных миссий армии на Новой Земле является и ликвидация экологического ущерба. В этом году с архипелага планируют вывезти 1000 тонн металлолома. На данный момент задача выполнена более, чем на 70%.