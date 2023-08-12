Секретные системы безопасности: как охраняют Новую Землю, где испытывали ядерное оружие

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

О том, что архипелаг Новая Земля, куда совершил визит Министр обороны России Сергей Шойгу, - это Арктика, здесь напоминает не только незаходящее в летнюю пору солнце и сравнительно низкие температуры, но и хозяева этих мест - белые медведи. Млекопитающие привыкли к громким звукам аэродрома, все-таки с рождения во все времена живут среди треска льдов, и хотя близко к самолетам не подходят, то и дело появляются неподалеку.

В наши дни ситуация с этим полностью под контролем. Все объекты на архипелаге оснащены видеонаблюдением - каждый уголок в объективе. Главная задача этих систем - охрана от проникновения нарушителей. Большинство систем контроля здесь - секретные.

Во время учений одна из таких секретных систем засекла на береговой линии архипелага точку запуска неизвестного дрона. На место оперативно прибыло специальное армейское подразделение антитеррора и с марша вступило в бой с диверсантами условного противника. Подобные тренировки являются неотъемлемой частью учебно-боевой деятельности подразделений.

Ранее летчик МиГ-31 на Новой Земле рассказал о сопровождении иностранных самолетов. Сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков контролирует большой радиус вокруг архипелага, охватывая также Землю Франса-Иосифа. По словам командира авиационного звена, аппараты сопредельных государств не нарушают госграницу РФ, не подходят близко, однако проявляют очень большой интерес.