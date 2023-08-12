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В Музее Победы более 300 новобранцев Преображенского полка приняли присягу

17:00 12.08.2023
Ритуал приведения к военной присяге начался с выноса Боевого знамени полка и флага Российской Федерации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сегодня свыше 300 новобранцев отдельного комендантского Преображенского полка приняли военную присягу в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Военные будут выполнять задачи на торжественных мероприятиях с участием президента, министра обороны, а также проводить ритуалы встреч и проводов глав иностранных делегаций во время официальных визитов в Россию и участвовать в Параде Победы.

Ритуал приведения к военной присяге начался с выноса Боевого знамени полка и российского флага. Все новобранцы зачитали клятву на верность Отечеству, а потом исполнили гимн РФ. В завершение бойцы Почетного караула выступили перед гостями.

Напомним, недавно новобранцев, которых призвали в части Ракетных войск стратегического назначения от Тверской до Иркутской областей, привели к военной присяге.

Церемония состоялась после прохождения курса общевойсковой подготовки и сдачи зачетов. Воинов поздравили командиры, ветераны и родственники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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