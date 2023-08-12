Флеболог Богачев: после COVID-19 могут появиться непроходящие пигментные пятна

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Изменение цвета ног после перенесенного COVID связано с нарушением сосудистого тонуса у пациентов, рассказал «Звезде» председатель Национальной коллегии флебологов России доктор медицинских наук, профессор Вадим Богачев.

Коронавирусную инфекцию сейчас рассматривают не столько как инфекционную болезнь, а как болезнь, которая поражает сосуды, отметил он. Поражаются том числе и вены, и совсем мелкие сосуды. Нарушается сосудистый тонус, нарушается нормальная реакция сосудов на положение тела в том числе. В вертикальном положении давление в венах ног резко увеличивается.

«Поскольку сосуды эти атоничны, они больше не растягиваются, венозное кровенаполнение в них становится большим. Поэтому ноги меняют цвет. Ноги могут стать багровыми, багрово-синюшными. Есть даже истории, когда красные кровяные тельца пропотевают через стенку таких вен, потому что она становится как решето. И тогда могут появиться непроходящие пигментные пятна, - рассказал профессор.

Когда человек ложится - давление в венозной системе ног падает, оно нормализуется, это кровенаполнение уходит. Ноги приобретают нормальный цвет.

«Это состояние может быть временным, в зависимости от тяжести короновирусной инфекции, мы с таким уже сталкивались в России. Или оно может стать постоянным, если инфекция протекала в тяжелой форме и есть какие-то дополнительные факторы риска. Факторы сердечно-сосудистого риска, - сказал Вадим Богачев.

Хорошим вариантом для пациентов является реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции, сказал флеболог.

«Послевкусие от нее остается на разные органы и системы. И в зависимости от того, какие ораны и системы органов пострадали, может потребоваться неврологическая реабилитация, сердечно-сосудистая реабилитация, или, например, реабилитация со стороны желудочно-кишечного тракта», - рассказал врач.

Ранее исследователи из британского университета Лидса сообщили в публикации в журнале Lancet, что 33-летний мужчина с диагнозом «долгий COVID» пожаловался на то, что его ноги тяжелеют, зудят и темнеют, однако в горизонтальном положении возвращаются в привычное состояние. Врачи диагностировали у пациента синдром постуральной ортостатической тахикардии, которой свойственно повышение частоты сердечных сокращений при изменении положения тела.

Исследователи объяснили, что изменение цвета ног связано со скоплением венозной крови. Пациенту рекомендовали потреблять больше жидкости и соли, а также выполнять упражнения для укрепления мышц.