В стране и мире Над Керченским проливом сбили еще одну украинскую ракету Сергей Лебедев Об очередной атаке сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости Читайте нас на: Российские военные сбили еще одну украинскую ракету над Керченским проливом. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!», - написал глава региона. Напомним, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Украина пыталась ударить по Крымскому мосту. Враг атаковал ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Объект перехватили в воздухе. В результате происшествия никто не пострадал. Экспертное мнение и аналитика