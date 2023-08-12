Над Керченским проливом сбили еще одну украинскую ракету
Об очередной атаке сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
Российские военные сбили еще одну украинскую ракету над Керченским проливом. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!», - написал глава региона.
Напомним, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Украина пыталась ударить по Крымскому мосту. Враг атаковал ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.
Объект перехватили в воздухе. В результате происшествия никто не пострадал.