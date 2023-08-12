Клоун Андрюша опроверг информацию о своей госпитализации

Ранее сообщалось, что врачи нашли у 85-летнего артиста механическую желтуху в острой стадии, а также коронавирус.

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Артист цирка Андрей Николаев опроверг информацию о своей экстренной госпитализации, сообщает ТАСС. Он сказал, что находится дома и уточнил, что «не в состоянии разговаривать».

При этом в Росгосцирке уточнили, что артист на самом деле плохо себя чувствует, но он отказывается от госпитализации. В компании сообщили, что пытаются уговорить его поехать в больницу.

Ранее сообщалось, что в Москве экстренно госпитализировали легендарного советского артиста цирка Андрея Николаева, более известного как клоун Андрюша. Отмечалось, что врачи нашли у 85-летнего артиста механическую желтуху в острой стадии, а также коронавирус.

Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады работал с Юрием Никулиным и Олегом Поповым. Николаев - профессор ГИТИСа, он был учителем Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и других эстрадных артистов. Он единственный в СССР обладатель высшей всемирной клоунской награды «Маска Грока» и премии «Оскар» брюссельского королевского цирка.