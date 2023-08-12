Учитель Пугачевой и Буйнова артист цирка Андрей Николаев попал в больницу

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В одну из клиник Москвы экстренно госпитализировали легендарного советского артиста цирка Андрея Николаева, более известного как клоун Андрюша. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что единственному в СССР обладателю приза «Золотая Маска Грока» диагностировали острую стадию механической желтухи. По данным Telegram-канала, народный артист РСФСР отказывается лечить заболевание.

Также сообщается, что при поступлении в медучреждение врачи нашли у 85-летнего артиста коронавирус. В настоящий момент профессор ГИТИСа, который был учителем Аллы Пугачевой и Александра Буйнова, находится под пристальным присмотром медиков.

Ранее народная артистка РСФСР Лариса Голубкина рассказала, что упала в больнице с коляски и теперь поправляется. По ее словам, она ложилась в Сеченовскую больницу на обследование, когда это случилось.