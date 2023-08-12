Силы ПВО сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива
Крымский мост поврежден не был.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он уточнил, что в результате произошедшего объект не был поврежден.
Ранее очевидцы в Сети публиковали видео задымления в районе Крымского моста.
На данный момент движение автомобильного транспорта по мосту приостановили.