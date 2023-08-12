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Силы ПВО сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива

Анна Назайкина
13:29 12.08.2023
Крымский мост поврежден не был.
Силы ПВО сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уточнил, что в результате произошедшего объект не был поврежден.

Ранее очевидцы в Сети публиковали видео задымления в районе Крымского моста.

На данный момент движение автомобильного транспорта по мосту приостановили.

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