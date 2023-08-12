В стране и мире Силы ПВО сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива Анна Назайкина Крымский мост поврежден не был. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что в результате произошедшего объект не был поврежден. Ранее очевидцы в Сети публиковали видео задымления в районе Крымского моста. На данный момент движение автомобильного транспорта по мосту приостановили. Экспертное мнение и аналитика