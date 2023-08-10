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«Сидела на коляске, лицом упала»: Голубкина рассказала, как попала в больницу

Владимир Рубанов
17:39 10.08.2023
По словам актрисы, она ложилась в Сеченовскую больницу на обследование, когда это случилось.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина рассказала «Звезде», что упала в больнице с коляски и теперь поправляется. По словам актрисы, она ложилась в Сеченовскую больницу на обследование, когда это случилось.

«Я просто вчера упала. Ну, бывает, я не первый раз падаю. Сидела на коляске и лицом упала. Синяки будут», - рассказала народная артистка РСФСР.

По ее словам, она чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что Лариса Голубкина страдает от гипертонии и уже несколько дней проходит обследование. Позже актриса опровергла информацию о своей госпитализации.

«Когда обследование начинается - то одно найдут, то другое», - рассказала актриса «Звезде».

Лариса Голубкина родилась в 1940 году. Ее наиболее известная роль - Шурочка Азарова (она же корнет Азаров) в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». С 1964 года актриса Центрального академического театра Российской армии. Была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым.

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