Армия В МО РФ сообщили о поражении военного аэродрома в Ивано-Франковской области В оборонном ведомстве отметили, что в результате группового удара все назначенные объекты были поражены. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Вооруженные силы России 11 августа нанесли удар высокоточным оружием по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - сказал он. По данным российского оборонного ведомства, военный аэродром вооруженных формирований украинских националистов находился в районе населенного пункта Коломыя. Накануне в Минобороны России сообщили о поражении пункта временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили четыре украинских склада боеприпасов в районах населенных пунктов Торецк, Чернещина, Липцы и Гуляйполе. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика