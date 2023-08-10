МО РФ показало видео с уничтожением украинской техники FPV-дронами
Вражеская техника уничтожается на Запорожском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Автомобильная техника и бронетехника Украины уничтожается на Запорожском направлении. Кадры публикует Минобороны России.
Вражеская техника становится жертвой российских операторов беспилотников. В дело идут FPV-дроны.
Ранее публиковались кадры уничтожения украинского беспилотника экипажем комплекса «Тунгуска-М1».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.