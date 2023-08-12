Момент смертельной аварии с пивной фурой под Калугой попал на камеры

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Момент страшной аварии на трассе Калужской области попал на видео - тогда столкнулись мусоровоз и грузовик. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Изначально сообщалось, что пострадали два человека, однако впоследствии стало известно, что водитель фуры, перевозившей пиво, доставлен в больницу критическом состоянии. Позже мужчина скончался.

По данным нашего источника, мусоровоз двигался со стороны Москвы. На спуске автомобиль занесло и выбросило на «встречку», после чего и произошло столкновение с пивной фурой.