Момент смертельной аварии с пивной фурой под Калугой попал на камеры
В результате произошедшего водитель грузовика скончался.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Момент страшной аварии на трассе Калужской области попал на видео - тогда столкнулись мусоровоз и грузовик. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».
Изначально сообщалось, что пострадали два человека, однако впоследствии стало известно, что водитель фуры, перевозившей пиво, доставлен в больницу критическом состоянии. Позже мужчина скончался.
По данным нашего источника, мусоровоз двигался со стороны Москвы. На спуске автомобиль занесло и выбросило на «встречку», после чего и произошло столкновение с пивной фурой.