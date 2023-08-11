Водитель фуры с пивом находится в критическом состоянии после ДТП под Калугой

Страшная авария произошла сегодня утром в районе деревни Папино.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Фура с пивом и мусоровоз столкнулись в Калужской области, два человека пострадали. Кадры с места аварии оказались в распоряжении «Звезды».

По данным регионального управления Министерства внутренних дел, ДТП произошло сегодня утром на 88 км автодороги А-130 в районе деревни Папино.

«По предварительным данным, мусоровоз двигался со стороны Москвы. Под горку, на спуске машину по какой-то причине понесло, стало складывать, выбросило на встречную полосу, где она боком своим столкнулась с фурой, ехавшей со стороны Калуги», - рассказал наш источник.

По его информации, оба водителя сейчас без сознания, водитель фуры, перевозившей пиво, находится в критическом состоянии.

В настоящее время экстренными службами ликвидирую последствия ДТП. Сейчас движение перекрыто.

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