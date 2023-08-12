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Лучший бомбардир в истории сборной Англии Кейн перешел в «Баварию»

Максим Крюков
11:26 12.08.2023
Контракт с нападающим, который будет играть под 9-м номером, рассчитан до 30 июня 2027 года.
Лучший бомбардир в истории сборной Англии Кейн перешел в «Баварию»
© Фото: FCBayernEN, Twitter
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Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с 30-летним английским нападающим Харри Кейном. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Соглашение с лучшим бомбардиром национальной сборной, который является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур», рассчитано до 30 июня 2027 года. Игрок взял себе 9-й номер. Ранее средства массовой информации сообщали, что сумма трансфера превысит 100 миллионов евро.

«Я очень счастлив быть теперь частью "Баварии". "Бавария" - один из крупнейших клубов в мире, и я всегда говорил, что хочу соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне в течение своей карьеры», - сказал новичок команды.

В составе лондонского «Тоттенхэма» Кейн не выиграл ни одного престижного титула, в 2019 году команда добралась до финала Лиги чемпионов. За английскую сборную форвард провел 84 матча и забил 58 мячей, обойдя по этому показателю Уэйна Руни (53 гола).

Накануне стало известно, что «Реал Сосьедад» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном. По предварительным данным, испанский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

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