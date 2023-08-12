В Дагестане около 100 человек подрались из-за музыки

Более 100 жителей двух окрестных сел подрались из-за музыки в Ногайском районе Дагестана.

© Видео: @mvd_dagestan, Telegram-канал © Фото: podvaldagestana, ВКонтакте

В Ногайском районе Дагестана произошла массовая драка с участием более ста человек из двух окрестных сел из-за музыки. Об этом сообщило ГУ МВД по республике в своем канале в Telegram.

«Причиной возникшего конфликта стали взаимные претензии между жителями сёл Шумелик и Батыр-Мурза», - сообщили в ведомстве.

Примерно в 18:30 на пустыре собрались около ста человек для выяснения отношений. Сообщается, что для урегулирования ситуации и недопущения эскалации конфликта к месту происшествия выехали руководство республиканского МВД и представители администрации района.

Точные причины случившегося выясняются.

Ранее в конце июля массовую драку устроили жители Долинска, Сахалинская область. Участники в драке использовали палки, биты, огнестрельное оружие. Шестеро подозреваемых были задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела.