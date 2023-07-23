Жесткая разборка по-сахалински: неизвестные устроили массовую разборку в Долинске
В ходе разборки мужчины избивали друг друга палками, стреляли и таранили машинами.
© Видео: Telegram, @crimesakh © Фото: Telegram, @crimesakh
Мужчины устроили массовую драку под окнами жилого дома на проспекте Победы в Долинске. Участники пустили в ход все: палки, биты, огнестрельное оружие и даже пытались сбить друг друга на машине.
Очевидцы засняли происходящее из окон своего дома.
Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области сообщила, что шестеро подозреваемых уже задержаны, возбуждены уголовные дела.
На данный момент причина конфликта выясняется.