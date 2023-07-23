Жесткая разборка по-сахалински: неизвестные устроили массовую разборку в Долинске

В ходе разборки мужчины избивали друг друга палками, стреляли и таранили машинами.

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Мужчины устроили массовую драку под окнами жилого дома на проспекте Победы в Долинске. Участники пустили в ход все: палки, биты, огнестрельное оружие и даже пытались сбить друг друга на машине.

Очевидцы засняли происходящее из окон своего дома.

Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области сообщила, что шестеро подозреваемых уже задержаны, возбуждены уголовные дела.

На данный момент причина конфликта выясняется.