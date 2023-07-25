Спикер Конгресса США поддержал идею импичмента Байдену

Кевин Маккарти заявил о необходимости импичмента Байдену для проведения расследования причастности президента США к коррупции.

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Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил о необходимости объявления импичмента президенту США Джо Байдену в условиях расследования предполагаемой причастности президента и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности. Об этом он сообщил во вторник в ходе беседы с журналистами.

«Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать, — инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию», - заявил Маккарти.

Он отметил, что подобные меры необходимы для обеспечения более широкого круга возможностей сбора информации касательно американского лидера.

Напомним, что в январе этого года в гараже дома Джо Байдена был обнаружен ряд секретных документов. Они касались данных разведки и материалов с брифингов об Украине, Иране и Великобритании. Наличие подобных документов на руках является уголовно наказуемым преступлением. Тогда подобный скандал не привел к тюрьме или импичменту президенту США.