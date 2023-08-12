Гвардии майор Эйсмант эвакуировал подорвавшуюся на мине бронемашину и спас ее экипаж
Бойцы Вооруженных сил России действуют грамотно и решительно, успешно отражая атаки превосходящих сил противника.
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В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах военных при выполнении задач в зоне проведения спецоперации. Среди отличившихся оказались гвардии ефрейтор Олег Тараник и майор Эдуард Эйсмант.
Гвардии майор - Эдуард Эйсмант
Реактивная артиллерийская батарея выполняла боевую задачу по уничтожению противника, в районе одного из населенных пунктов.