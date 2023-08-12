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Гвардии майор Эйсмант эвакуировал подорвавшуюся на мине бронемашину и спас ее экипаж

01:05 12.08.2023
Бойцы Вооруженных сил России действуют грамотно и решительно, успешно отражая атаки превосходящих сил противника.
Гвардии майор Эйсмант эвакуировал подорвавшуюся на мине бронемашину и спас ее экипаж
© Фото: Минобороны России
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В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах военных при выполнении задач в зоне проведения спецоперации. Среди отличившихся оказались гвардии ефрейтор Олег Тараник и майор Эдуард Эйсмант.

Гвардии майор - Эдуард Эйсмант

Реактивная артиллерийская батарея выполняла боевую задачу по уничтожению противника, в районе одного из населенных пунктов.

© Минобороны России

В ходе выполнения задачи, одна из боевых машин остановилась после попадания осколка от разорвавшейся мины в двигатель. Замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона гвардии майор Эдуард Эйсмант под огнем противника эвакуировал технику и личный состав. После оперативного ремонта, который организовал гвардии майор, экипаж боевой машины вернулся на линию соприкосновения и продолжил выполнять задачи.

Гвардии ефрейтор - Олег Тараник

Разведчик реактивного дивизиона гвардии ефрейтор Олег Тараник обеспечивал прикрытие батальонной тактической группы в ходе штурма позиций украинских националистов.

© Минобороны России

Противник атаковал наши позиции силами бронегруппы и пехоты, нанеся удар из артиллерии и минометов. Гвардии ефрейтор Тараник вовремя обнаружил силы противника и его технику. Выявляя огневые точки националистов, он своевременно передавал на командный пункт информацию о перемещении бронетехники и пехоты боевиков. Олег Тараник не терял самообладания даже тогда, когда противник обнаружил его позицию и открыл по ней шквальный огонь.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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