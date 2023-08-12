Армия Гвардии майор Эйсмант эвакуировал подорвавшуюся на мине бронемашину и спас ее экипаж Бойцы Вооруженных сил России действуют грамотно и решительно, успешно отражая атаки превосходящих сил противника. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах военных при выполнении задач в зоне проведения спецоперации. Среди отличившихся оказались гвардии ефрейтор Олег Тараник и майор Эдуард Эйсмант. Гвардии майор - Эдуард Эйсмант Реактивная артиллерийская батарея выполняла боевую задачу по уничтожению противника, в районе одного из населенных пунктов. © Минобороны России В ходе выполнения задачи, одна из боевых машин остановилась после попадания осколка от разорвавшейся мины в двигатель. Замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона гвардии майор Эдуард Эйсмант под огнем противника эвакуировал технику и личный состав. После оперативного ремонта, который организовал гвардии майор, экипаж боевой машины вернулся на линию соприкосновения и продолжил выполнять задачи. Гвардии ефрейтор - Олег Тараник Разведчик реактивного дивизиона гвардии ефрейтор Олег Тараник обеспечивал прикрытие батальонной тактической группы в ходе штурма позиций украинских националистов. © Минобороны России Противник атаковал наши позиции силами бронегруппы и пехоты, нанеся удар из артиллерии и минометов. Гвардии ефрейтор Тараник вовремя обнаружил силы противника и его технику. Выявляя огневые точки националистов, он своевременно передавал на командный пункт информацию о перемещении бронетехники и пехоты боевиков. Олег Тараник не терял самообладания даже тогда, когда противник обнаружил его позицию и открыл по ней шквальный огонь. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика