Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 под командованием Виталия Воронова сорвал наступление боевиков

Военные прицельной стрельбой уничтожили танк и боевую машину пехоты, а также большое количество националистов.

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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военных при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной операции. Среди отличившихся оказались гвардии главный старшина Виталий Воронов, гвардии сержант Сергей Устимов и гвардии рядовой Александр Мануйлов.

Расчет гаубицы Д-30 под командованием Виталия Воронова, в состав которого входят Александр Мануйлов и Денис Устимов, выполнял задачу по огневой поддержке подразделений, ведущих ожесточенные бои с украинскими боевиками на одном из тактических направлений.

Находясь под непрерывным огнем националистов, проявляя мужество и героизм, расчет гаубицы уничтожал в местах сосредоточения технику и живую силу противника, готовящегося перейти в наступление.

Благодаря тому, что Виталий Воронов выбрал выгодную огневую позицию, а его подчиненные обеспечили ее качественную маскировку, расчету удавалось долгое время поражать объекты боевиков и подавлять их огневые точки. Прицельной стрельбой уничтожили танк и боевую машину пехоты, а также большое количество националистов, что заставило врага отступить.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.